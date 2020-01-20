Кондуктор троллейбуса в Екатеринбурге высадил 15-летнюю школьницу, у которой не хватало одного рубля

10:43 | 21.01.2020

Фото: eanews.ru

В Екатеринбурге кондуктор троллейбуса высадил 15-летнюю школьницу из-за того, что у той не хватило одного рубля на оплату проезда. Об этом сообщила мать подростка в Facebook. Под постом пользователи возмущаются произошедшим.



– Сегодня мою 15-летнюю дочь кондуктор выгнала из троллейбуса, не хватило одного рубля. Пассажирка троллейбуса, спасибо ей, хотела заплатить рубль за мою дочь, кондуктор отказалась взять, сказала, что это проблемы моей дочери, она деньги не возьмет, высадила ребенка за две остановки до дома. Она шла 15 минут, пришла с ледяными руками, после месячной ангины второй день как в школу вышли, – написала екатеринбурженка.



Пользователи называют данный поступок кондуктора возмутительным. Матери девочки предлагают написать жалобу в трамвайно-троллейбусное управление

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»