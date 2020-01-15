«Автомобилист» в Екатеринбурге проведёт встречу с «Салаватом Юлаевым»

09:59 | 16.01.2020

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Сегодня, 16 января, в Екатеринбурге состоится встреча хоккейных команд «Автомобилист» и «Салават Юлаев». Начало в 19:00.



Ранее команды встречались 30 раз. Результаты равны – клубы выиграли по 15 матчей. Отличается только количество заброшенных шайб – «Салават Юлаев» забил в ворота уральцев 34 гола, а «Автомобилист» в ворота уфимцев на два гола меньше – 32.



В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает четвёртое место и имеет в запасе 59 очков. «Салават Юлаев» с 52 очками расположился на седьмой строчке.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»