Губернатор Свердловской области рассказал о послании Президента Федеральному собранию

18:55 | 15.01.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Евгений Куйвашев рассказал о том, какие темы были затронуты в послании Владимира Путина Федеральному собранию. В своем Instagram глава региона заявил, что поручения Президента будут выполнены в Свердловской области в полном объеме.



Речь идет о предложении президента ввести новые виды материальной помощи семьям с детьми, увеличении материнского капитала и обеспечении бесплатного питания для учеников начальных классов школ. Также на федеральном собрании Путин затронул тему увеличения бюджетных мест в вузах и доплатах классным руководителям.



«Все эти предложения направлены на качественное улучшение жизни наших граждан. В Свердловской области данные поручения будут выполнены в полном объеме», - отметил Куйвашев.



Следует добавить, что губернатор поделился и своим мнением о возможном внесении изменений в Конституцию. По его словам, этот серьезный вопрос должен решаться путем проведения честного голосования.



«Все предложенные изменения в Конституцию обязательно будут публично обсуждаться, уверен, будет немало дискуссий. Окончательное решение мы примем все вместе путем всенародного голосования. Свердловская область готова обеспечить проведение честного голосования по такому серьезному вопросу», - сказал Евгений Куйвашев.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»