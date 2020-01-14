В Березовском организуют пять крещенских купелей

14:40 | 15.01.2020

Фото: yandex.ru/images

В Березовском городском округе организуют пять купелей для крещенских купаний. Так, искупаться можно будет в Лосином, Сарапулке, Старопышминске и на горе «Лиственной».



В пресс-службе администрации муниципалитета рассказали, что безопасность организации купелей проверит комиссия из представителей ГИМС, специалистов центра гражданской защиты Березовского ГО, представителей полиции и начальника отдела общественной безопасности администрации.



Места крещенских купелей:



- Лосиный, искусственный пожарный водоём, ориентир — ул. 8 Марта, 1б;

- Сарапулка, ул. Лесная, дамба;

- Старопышминск, ул. Металлистов, 13, в районе коллективного сада «Венеция»;

- Старопышминск, ул. Советская, 10а, в районе часовни;

- ГРК «Гора Лиственная», 23-км ЕКАД, искусственный водоём.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»