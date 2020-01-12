Парковка у ЦПКиО в Екатеринбурге стала платной

13:06 | 13.01.2020

Фото: yandex.ru/images

В Екатеринбурге парковка на 150 мест у ЦПКиО имени Маяковского со стороны улицы Ткачей стала платной. Теперь за нахождение автомобиля на данной парковке в течение 12 часов надо будет заплатить 100 рублей.



Об изменениях сообщил директор уральского отделения Ассоциации коммуникационных агентств России Алексей Парфун в Facebook. Он предположил, что введение платы – это решение нового директора центрального городского парка Екатерины Кейльман.



Однако Кейльман опровергла эту информацию, заявив, что парковка принадлежит спортивному комплексу «Луч», и значит, введение платы – решение руководства комплекса.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»