В Нижнем Тагиле отечественная легковушка врезалась в маршрутку

17:34 | 2.01.2020

Сегодня, 2 января, в Нижнем Тагиле «Lada Priora» врезалась в пассажирскую ГАЗель, следующую по маршруту №20. Об этом сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.



— На Красном Камне у остановки «Уют» произошло ДТП в 14:10. В «Lada Priora» оба пьяные, врезались в маршрутку № 20. Я разговаривал с ними, они бухие. Они сказали, что у них не сработали подушки безопасности. Пассажиры маршрутки не пострадали. Все живы. Автомобиль серьезно поврежден, — рассказал группе «Инцидент Нижний Тагил» очевидец происшествия Виктор.



Теперь по факту ДТП проводится проверка. По ее результатам будет принято мотивированное решение.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»