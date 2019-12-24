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10:59 | 25.12.2019
Фото: Павел Ворожцов
Владимир Путин наградил владельца «Сима-Ленда» Андрея Симановского
Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил госнаграду Андрею Симановскому, он получил благодарность министра культуры РФ.
В 2017 году Андрей Симановский стал президентом Федерации шахмат Свердловской области, а в прошлом году — почётным генконсулом Индии в Екатеринбурге.
Добавим также, что в декабре в ходе благотворительного аукциона «Екатерининская ассамблея» владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский выкупил за 35 миллионов рублей лот, который из старинных досок сделал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Вырученные средства направят в детский центр протезирования.
© «Вечерние ведомости»
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