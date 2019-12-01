В Екатеринбурге во время протестной акции задержан бывший депутат от КПРФ

15:00 | 12.12.2019

Фото: Наталья Крылова

В Екатеринбурге во время протестной акции задержали бывшего асбестовского депутата от КПРФ Наталью Крылову. Она вышла с громкоговорителем к зданию правительства.



По информации очевидцев, она нарушила правила проведения публичных мероприятий, однако официального подтверждения этому пока ещё нет. Сейчас Крылова находится в полицейском участке.



Напомним, ранее депутата от КПРФ Наталью Крылову лишили мандата.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»