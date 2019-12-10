Актер екатеринбургского ТЮЗа Владимир Нестеров получил специальную премию «Золотая маска»

12:07 | 11.12.2019

Фото: Екатеринбургский театр юного зрителя

Актер ТЮЗа в уральской столице Владимир Нестеров стал одним из 14 лауреатов специальной премии «Золотая маска» - «за выдающийся вклад в развитие театрального искусства», об этом сообщили в администрации Кировского района города Екатеринбурга.



Народный артист был рожден 3 октября 1947 года. Он учился на актерском факультете ГИТИСа, работал в Воронежском государственном театре юного зрителя, Липецком драматическом театре имени Л. Н. Толстого и Приморском ТЮЗе.



В Екатеринбургском ТЮЗе Нестеров выступает с 1978 года. Он играет в таких спектаклях как «Без вины виноватые», «Земля Эльзы» и «Евгений Онегин».



Добавим, что торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится в Международный день театра, 27 марта 2020 года в Большом театре России.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»