В Екатеринбург привезли более четырех тонн игрушек к Новому году

10:31 | 11.12.2019

Фото: smartekat.ru

В уральскую столицу с начала года к праздникам завезли более четырех тонн игрушек, об этом рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.



В основном в город прибывают куклы, миниатюрные железные дороги, конструкторы, мягкие игрушки, головоломки и игрушечные музыкальные инструменты из Китая. Всего за 11 месяцев оттуда прибыли более трех тысяч тонн игрушек. Также игрушки привозят из Казахстана, Колумбии, Испании и Турции. Общая стоимость новогодних подарков составляет более 18 млн долларов.



Отмечается также, что свердловские предприятия, в свою очередь, за текущий год экспортировали 62 тонны игрушек, стоимость которых составляет более 600 тысяч долларов. В основном они отправляются в Казахстан и Белоруссию.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»