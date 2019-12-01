На участке трассы Пермь – Екатеринбург закроют движение

14:43 | 10.12.2019

Фото: пресс-служба Уралуправтодора

На 331-м километре трассы Пермь – Екатеринбург с 13 по 19 января 2020 года закроют дорогу. Это связано с капитальным ремонтом моста.



Как рассказали в пресс-службе Уралуправтодора, транспорт будут отправлять по съездам ремонтируемой транспортной развязки на 332-м километре. При возникновении пробок также есть альтернативный проезд через Московский тракт.



В поселках Новоалексеевское и Чусоводстрой для левых поворотов также предусмотрены объезды – через развязки на 337 и 317 километрах трассы Р-242.



Водителей просят обратить внимание на новые знаки, соблюдать скоростной режим, а также заранее планировать маршрут.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»