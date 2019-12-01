В Тавде задержали свердловчанина, подозреваемого в краже сумки

18:24 | 9.12.2019

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Тавде инспекторы ГИБДД задержали мужчину, подозреваемого в грабеже. Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, мужчина выхватил сумку у женщины и скрылся.



Инцидент произошел на улице Куйбышева. После случившегося местная жительница тут же обратилась в полицию, а полицейские, в свою очередь, передали информацию нарядам полиции, работающим на улицах города.



Инспекторы Андрей Макаров, Максим Ларченко и Виктор Крохалевский сразу начали искать преступника. В результате им удалось задержать подозреваемого. Оказалось, что это местный 28-летний безработный свердловчанин. В содеянном он признался.



Добавим, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»