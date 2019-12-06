«Урал» обыграл «Крылья Советов» на матче в Самаре

18:48 | 8.12.2019

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футболисты «Урала» обыграли «Крылья Советов» в рамках 19 тура премьер-лиги. Матч завершился со счетом 2:3.



Первый гол был забит футболистом «Крыльев» Черновым на 21 минуте игры, второй удар по воротам нанес уральский футболист Погребняк. Также Погребняк забил и в начале второго тайма и таким образом вывел «Урал» вперед. После этого «Крыльям Советов» удалось сравнять счет – мяч забил Родонич. Но к концу игры, на 83 минуте Эль Кабир сумел привести «Урал» к победе, забив третий мяч.



Сейчас «Урал» находится на 9 месте турнирной таблицы Премьер-лиги. В активе команды 24 очка.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»