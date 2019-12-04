Возврата прямых выборов мэра Екатеринбурга не будет

15:19 | 5.12.2019

Законопроект о возврате прямых выборов мэра Екатеринбурга отклонен в первом чтении. Такое решение приняли члены комитета по региональной политики и местному самоуправлению свердловского Заксобрания.



За возвращение выборов проголосовал только депутат Вячеслав Вегнер. Депутаты, которые проголосовали против изменений, аргументировали свое решение тем, что действующая система наиболее эффективна и экономична. Вернер же сообщил, что прямые выборы мэра проходят одновременно с выборами депутатов гордумы, поэтому затраты ограничиваются только печатью дополнительных бюллетеней.



Окончательное решение о возможности вернуть прямые выборы примут на следующем заседании, 10 декабря.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»