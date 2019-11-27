Свердловского предпринимателя оштрафовали за отбеливание зубов без лицензии

12:42 | 28.11.2019

Арбитражный суд Свердловской области по заявлению Белоярского межрайонного прокурора привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности за оказание стоматологических услуг без лицензии.



Прокуратура по обращению гражданина провела проверку о незаконном предоставлении услуг по отбеливанию зубов в салоне «Шоколад». Установлено, что лицензия на оказание данной услуги у предпринимателя на момент проверки отсутствовала, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Межрайонный прокурор по результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя возбудил дело по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если такая лицензия обязательна»). Заявление о привлечении к административной ответственности направлено в Арбитражный суд Свердловской области.



Суд согласился с позицией прокурора, назначив наказание в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей.

© «Вечерние ведомости»