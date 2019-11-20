В результате ДТП на Урале скончалась беременная женщина

11:54 | 21.11.2019

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Накануне утром, около 11 часов, на 185 км автодороги Пермь– Екатеринбург столкнулись две легковушки. Есть пострадавшие и погибшие.



По предварительным данным, 53-летний водитель отечественного автомобиля Lada при выезде на дорогу с полосы разгона не уступил дорогу грузовому автомобилю с полуприцепом, который двигался по главной.



В момент ДТП в салоне Lada находились три пассажира, в том числе беременная женщина. В результате аварии одна женщина погибла на месте, еще двое, в том числе одна беременная, были госпитализированы. В тяжелом состоянии в больницу доставили и водителя «Лады».



Позже в больнице беременная женщина скончалась. Ребёнка спасти также не удалось.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»