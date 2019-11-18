В Свердловской области в ДТП пострадали отец с пятилетним сыном

12:26 | 19.11.2019

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В поселке Черемухово города Североуральска произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2110 и снегохода. В результате пострадали 36-летний водитель снегохода и его сын, сейчас они находятся в больнице в тяжелом состоянии.



По данным управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке, когда 43-летний водитель «десятки» выехал на встречку при повороте направо. Там он и столкнулся со снегоходом марки «Тайга Варяг 500, двигающимся через перекресток во встречном направлении прямо.



Известно, что водитель снегохода госпитализирован в бессознательном состоянии, а ребенку поставлены диагнозы «перелом ноги» и «травматическая ампутация пальца на ноге». Стоит отметить, что во время инцидента ни на отце, ни на сыне не было шлемов.



В ГИБДД сообщили, что делом будет заниматься подразделение ПДН для принятия решения в отношении родителей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»