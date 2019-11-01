На Урале в ДТП погиб водитель, и пострадал пассажир

Накануне вечером, в 22:55, в Тавде произошла авария, в результате которой один человек погиб, а один из пассажиров оказался на больничной койке.По предварительным данным, водитель автомобиля Lada ехал по улице Кирова со стороны Елохина, не справился c управлением и влетел в дом № 109 по улице Кирова.В результате ДТП от полученных травм мужчина погиб на месте до приезда «скорой», одного пассажира 1991 года рождения госпитализировали в больницу. Также в автомобиле находились два несовершеннолетних. Они не получили серьёзных травм и после осмотра врачами были отпущены домой.«В результате ДТП водитель, мужчина 1990 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. С места ДТП в больницу Тавды были доставлены три пассажира. Двух несовершеннолетних пассажиров после осмотра отпустили домой. Третьего, мужчину 1991 года рождения, госпитализировали с травмами», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.