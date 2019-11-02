В столице Урала украли инвалидную коляску у маленького мальчика

17:49 | 2.11.2019

Фото: Инстаграм Евгения Ройзмана

В Екатеринбурге у 4-летнего мальчика Артура, страдающего ДЦП, украли инвалидную коляску. Как рассказали мама ребенка, эта коляска была единственным способом гулять с малышом.



О произошедшем рассказал экс-мэр столицы Урала Евгений Ройзман. По его словам, кража произошла на улице Краснофлотцев у дома №2. Мама вытащила мальчика из коляски и понесла в квартиру. Средство передвижения осталось в подъезде, а когда мама вернулась за коляской, ее уже не было.



– Произошла несправедливость, которую мы вместе можем быстро исправить! – пишет Евгений Ройзман в своем аккаунте в Инстаграме. – Злые люди украли инвалидную коляску у маленького Артура.



Благотворительный фонд Ройзман объявил сбор средств на новую коляску для малыше. Экс-мэр также добавил, что будет благодарен, если кто-то захочет поучаствовать.



На данный момент инвалидную коляску Артура ещё пытаются найти.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»