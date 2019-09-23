Работников СвЖД защитят от гриппа и простуды

20:29 | 23.09.2019

Фото: пресс-служба СвЖД

На Свердловской железной дороге сотрудникам начали ставить прививки против гриппа. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.



Планируется, что вакцину поставят 58 тысячам человек. Сначала будут прививать тех сотрудников, которые наиболее часто контактируют с людьми: билетные кассиры, работники вокзалов и поездных бригад. Также в приоритетную группу входят машинисты и их помощники, диспетчеры и ремонтники.



Прививать сотрудников будут с помощью вакцины под доминирующие типы вирусов. Прививочная кампания будет действовать до ноября.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»