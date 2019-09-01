В Екатеринбурге проводится одиночный пикет из-за отказа нескольким левым организациям в проведении шествия в центре города

В Екатеринбурге сегодня, 16 сентября, координатор молодежного движения Свердловского Левого фронта проводит одиночный пикет возле здания министерства общественной безопасности Свердловской области. Он требует от чиновников соблюдения статьи Конституции РФ о проведении митингов и шествий. Поводом протестной акции стал отказ ведомства в проведении 28 сентября шествия по центру уральской столицы и митинга по фиктивной причине.– Левые организации Екатеринбурга, так называемые, несистемные левые, и ряд инициативных граждан попытались подать заявки на проведение протестного шествия и митинга на конец сентября и получили отказы, причём по фиктивной, казалось бы, причине, – рассказал координатор молодежного движения Свердловского Левого фронта Кирилл. – Нам ещё предстоит, видимо, уточнить детали в суде. Якобы шествие помешает проведению «Осени уральских следопытов» – мероприятию, которое запланировано на 21 сентября. Наше же запланировано на неделю позже, то есть никаких соприкосновений нет, но министерство общественной безопасности посчитало иначе. Это очередной способ давить любую низовую самоорганизацию и протестную активность. При этом стоит отметить, что наше шествие – это не что-то из серии «навальнингов». Это антикапиталистическое мероприятие, которое проводится ежегодно уже на протяжении нескольких лет и не только в России. Я просто не вижу никаких причин его запрещать».Во время пикета к протестующему подошли два сотрудника МОБ и начали снимать активиста на видео, спрашивать его ФИО. На вопрос о том, на каком основании они ведут видеосъёмку, на которой протестующий озвучивает свои персональные данные, сотрудники министерства ответили: «Что не запрещено – то разрешено». На мероприятии также присутствовал корреспондент «Вечерних ведомостей». Сотрудники МОБа отказались общаться с прессой, однако потребовали предъвить редакционное задание. Отметим, что, согласно 43-й статье ФЗ о СМИ, для пребывания на открытых мероприятиях города корреспонденту нужно лишь журналистское удостоверение. Напоминаем сотрудникам МОБа, что редакционное задание требовать они не имеют права.Через час после начала пикета к МОБу приехали сотрудники полиции. Проверив документы и участника акции, они пытались запретить корреспонденту «Вечерних ведомостей» снимать их на видео. Кроме этого, один из правоохранителей заявил, что подаст в суд на журналиста, если он продолжит его снимать. Однако согласно законодательству РФ, снимать полицейских не запрещено. Получается крайне странная ситуация: или чиновники и полицейские сами не знакомы с законодательством нашей страны, или пытались таким способом препятствовать законной деятельности журналиста.Координатор Свердловского Левого фронта Константин Анисимов считает, что, пользуясь безнаказанностью и вседозволенностью, чиновники запрещают проведение неугодных властям публичных мероприятий, что напрямую запрещено законом. «Издевательски предлагая для проведения оппозиционных мероприятий пустыри и лесопарковые зоны на окраинах города, они, по сути дела, нарушают один из главных принципов публичных мероприятий — донесение своей гражданской позиции до граждан города — считает Константин. — Активисты Левого фронта постоянно сталкиваются с обманом и служебным подлогом со стороны чиновников МОБ. За последний год мы получили более 70 отказов в проведении митингов по надуманным предлогам и ни разу на заявленных местах митингов не проводились альтернативные мероприятия, на которые ссылались чиновники».Кроме этого, активисты подали сегодня иски в суд. Активистка марксистского кружка Station Marx Татьяна, которая получила отказ в проведении протестной акции в центре столицы Урала, сообщила, что у организаторов мирной протестной акции есть все доказательства того, что мероприятия, из-за которого МОБ прислало отказ, будет на неделю раньше.Напомним, что несколько левых организаций, которых в СМИ уже прозвали коалицией левых Екатеринбурга, планировали 28 сентября провести шествие и митинг в центре города, чтобы выразить свое несогласие с политикой действующей власти. Однако им отказали по фиктивной причине, ссылаясь на проведение в это время на всех заявленных маршрутах якобы другого мероприятия. Альтернативные варианты не устраивают организаторов акции.Отметим, что буквально 10 дней назад глава государства Владимир Путин заявил, что молодежь имеет право выходить на протестные акции, так как это «встряхивает власть» и иногда приводит к позитивному результату, президент также отметил, что действовать нужно в рамках установленных правил и законов. Впрочем, видимо, сотрудники свердловского МОБа считают несколько иначе.