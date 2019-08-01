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17:36 | 15.08.2019
Фото: Яромир Романов/Znak.com
ГЛК «Уктус» оштрафовали на 52,5 млн рублей за подготовку к Кубку России по сноуборду
Претензии к копании появились еще в августе 2017 года. Тогда от граждан в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру поступило обращение по факту проведения земляных работ на территории ГЛК «Уктус». Прокуратура направила запрос в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области с целью провести проверку. Её результаты оказались буквально «фатальными» для владельцев горнолыного комплекса.
Проверка показала, что на арендуемом участке имело место самовольное снятие почвы на площади 15000 кв.м. в границах особо охраняемой природной территории «Уктусский лесной парк» в целях подготовки трассы, необходимой для проведения спортивных мероприятий по сноуборду и фристайлу. Между тем, на территории лесных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и влечет за собой снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств территории.
Работы по выравниванию горнолыжного склона действительно проводились в июле 2017 года, поскольку в его существующем состоянии невозможно будет проводить соревнования определенного уровня (в декабре 2017 г. и в январе 2018 г. на территории спортивного комплекса «Уктус» должны пройти соревнования Кубка России по сноуборду). Более того, информация о запланированной реконструкции горнолыжного спуска была указана в редакции дополнительного соглашения к договору аренды лесного участка. Однако в Минприроды указывают, что изменение ландшафта, снятие слоя почвы и массовая рубка деревьев проектом не были предусмотрены.
«В результате самовольного снятия почвы ответчиком поврежден почвенный слой на арендуемом лесном участке, чем причинен ущерб природным комплексам, повлекший за собой снижение и уничтожение эстетических и рекреационных качеств лесного участка или его компонентов. В связи с этим, ущерб в связи со снятием слоя почвы составил 51 миллион 357 тысяч рублей», – указано в материалах дела.
Помимо этого, при ведении работ допущена незаконная рубка деревьев хвойных и лиственных пород в количестве 126 шт. (сосна – 107 шт., береза - 19 шт.) на площади 0,6га. При этом рубка деревьев условиями договора аренды не предусмотрена. В результате незаконной рубки деревьев, согласно расчету, нанесен ущерб лесному фонду в размере 1 миллион 228 тысяч рублей.
ООО «Управляющая компания «Уктус» направляла в Минприроды проект мирового соглашения с целью прекращения спора, предложив в срок не позднее 20.12.2019 силами специализированной организации подготовить проектно-сметную документацию (ПСД) для проведения ландшафтных работ, реализовав проект не позднее 1 октября 2052 года, то есть до истечения договора аренды. Однако в Минприроды, вероятно, такие с роки сочли неразумными и проект мирового соглашения подписывать не стали.
В результате Арбитражный суд Свердловской области постановил взыскать с ООО «Управляющая компания «Уктус» 52 миллиона 585 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу. Ранее представители компании заявляли, что штраф полностью загубит спортивный комплекс.
© «Вечерние ведомости»
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