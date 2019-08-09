В Сысерти обнаружили свалку с документами. Прокуратура обещает покарать виновных

20:57 | 12.08.2019

Сысертская межрайонная прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ об обнаружении свалки с документами, содержащими сведения ограниченного доступа.



Предварительно установлено, что местными жителями в лесном массиве вблизи д. Шайдурово Сысертского района обнаружены ксерокопии документов уголовно-правового и учетно-регистрационного характера, содержащие персональные данные физических лиц, в том числе копии процессуальных документов и иных материалов из уголовных дел.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки будет дана оценка законности размещения свалки в лесном массиве, а также соблюдению требований по организации хранения и учета документов, содержащих сведения ограниченного доступа.



Действия неустановленных лиц подпадают под ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), она предусматривает уголовную ответственность до 5 лет лишения свободы. Кроме того, ст. 310 УК РФ предусматривает наказание до 2 лет исправительных работ за разглашение данных предварительного расследования.

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