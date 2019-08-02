Умер вице-спикер Свердловского Заксобрания Анатолий Сухов

14:02 | 3.08.2019

Накануне, 2 августа, на 64-м году жизни после продолжительной болезни скончался заместитель председателя Заксобрания Свердловской области, руководитель региональной приемной Дмитрия Медведева и один из основателей регионального ОНФ Анатолий Сухов. О смерти Анатолия Сухова сообщила пресс-служба свердловского Заксобрания.



«Из жизни ушёл человек, знания, опыт, преданность делу которого неизменно были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы, внёсший большой личный вклад в развитие Свердловской области, в общественно-политическую жизнь Среднего Урала», - говорится в сообщении.



Заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области, член комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Анатолий Сухов родился 24 августа 1955 года в Верхнем Уфалее. Окончил Академию труда и социальных отношений.



Свою трудовую деятельность Анатолий Сухов начинал на железной дороге: работал дежурным сортировочного парка, старшим инструктором производственного обучения, старшим инженером по спецработе, дежурным по станции. В 1986 году избран секретарем партбюро станции «Свердловск – Сортировочная», затем работал председателем профкомма станции «Свердловск – Сортировочная». В 1994 году был назначен директором Свердловского отделения филиала Центрального отраслевого отделения социального страхования на Свердловской железной дороге. С 2000 года - председатель Дорожной территориальной профсоюзной организации СвЖД. С 2004 по 2010 год занимал должность первого заместителя председателя Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей.



В политику пришел вместе с губернатором Александром Мишариным, бывшим начальником СвЖД. С 2010 года трудился на должности заместителя председателя Областной Думы, а после переизбрания в 2011 году - на должности заместителя председателя Законодательного Собрания Свердловской области.



Анатолий Сухов возглавлял региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.



Свои соболезнования родным, близким и коллегам Анатолия Сухова выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Слова соболезнования главы региона приводит департамент информполитики Свердловской области.



«Ушёл из жизни сильный, умный, надёжный и неравнодушный человек, многое сделавший для развития регионального законодательства, повышения его эффективности и действенности в интересах уральцев», - говорится в обращении губернатора.



Соболезнования по поводу кончины Анатолия Сухова также выразили депутаты Законодательного собрания региона и секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий.



«Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и работники аппарата выражают искренние, глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Сухова», - говорится в обращении депутатов Законодательного собрания региона.



«Анатолий Сухов был опытнейший депутат, имевший авторитет как среди коллег в Заксобрании, так и среди глав городов, муниципальных депутатов и общественных организаций своего избирательного округа, самых простых людей. Он, безусловно, внёс неоценимый вклад в развитие общественной приёмной Партии, которая является одной из лучших в стране», - подчеркнул Виктор Шептий.



Прощание с Анатолием Суховым состоится 6 августа. Гражданская панихида пройдет в Театре драмы с 11:00 до 13:00.

© «Вечерние Ведомости»