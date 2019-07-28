В День железнодорожника в Екатеринбурге состоятся гонки на дрезинах

19:59 | 30.07.2019

Фото: tdesant.ru

В Екатеринбурге 4 августа в Центральном парке культуры и отдыха имени В.В.Маяковского состоится «Дрезина фест» в рамках спортивно-музыкального фестиваля «Достигая цели!». Мероприятие будет посвящено Дню железнодорожника.



Как рассказали в пресс-службе СвЖД, соревнования будут проходить на участке Детской железной дороги от технопарка «Кванториум» до станции «Екатеринбург-Детский». Экипажи будут состязаться на 14 механических дрезинах.



Также, гости фестиваля смогут увидеть выступления творческих коллективов, принять участие в различных интерактивных играх и творческих мастер-классах. Кроме того, в парке пройдёт благотворительный легкоатлетический забег.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»