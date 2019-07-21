В Екатеринбурге депутаты провели выездное заседание в Нижне-Исетском лесопарке

18:30 | 23.07.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Нижне-Исетском лесопарке Екатеринбурга прошло совместное выездное заседание членов общественной палаты, депутатов разного уровня и представителей администрации Чкаловского района города, где они обсудили вопросы о судьбе парка. Как рассказали в горадминистрации, неравнодушных горожан обеспокоила вырубка деревьев.



По словам жителей посёлка Елизавет Чкаловского района, неподалёку от жилых домов некое предприятие ведет разработку карьера и ведёт вырубку деревьев на территории парка. В ходе выездного заседания члены Общественной палаты Екатеринбурга, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и городской Думы, а также представители Администрации Чкаловского района города Екатеринбурга увидели крупные скопления мусора и следы работ по добыче камня.



Как выяснилось, организация разрабатывает карьер на законных основаниях. Однако по итогам заседания специалисты приняли решение обратиться в контрольно-надзорные органы, имеющие полномочия разобраться в законности проведения работ.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»