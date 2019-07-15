В Свердловской области мост оказался "пострадавшим" в результате ДТП

15:20 | 17.07.2019

Фото: В. Горелых

На трассе Богданович - Сухой Лог карьерный самосвал протаранил мост. Об этом пишет МК-Урал, ссылаясь на информацию, полученную от официального представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.



По предварительным данным, в ночь на 17 июля водитель ехал на БелАЗе по трассе и допустил поднятие кузова, из-за чего многотонная машина врезалась в мост. Водитель не пострадал, а вот мосту не повезло, так как он был поврежден. Комиссия из представителей ГИБДД, дорожных служб и комбината строительных материалов выехала на место ДТП для обследования "пострадавшего".



Валерий Горелых отмечает, что по результатам обследования будет выявлен ущерб, причиненный сооружению, а также дана оценка эксплуатационного состояния моста и установлен срок восстановления повреждений. После этого будет принято процессуальное решение.



На данном участке дороги организовали реверсивное движение и ограничили движение тяжеловесного транспорта.