Таможенники подвели первые итоги работы в «Покровском Пассаже» в Екатеринбурге

10:39 | 3.07.2019

Фото: пресс-служба Екатеринбургской таможни

Таможенники подвели первые итоги по проверке торгового центра «Покровский пассаж», где продают одежду люксового сегмента. Напомним, несколько недель назад они обыскивали магазины, находящиеся на одном этаже и принадлежащие одной торговой сети. Владельцу дали срок для предоставления сведений о ввозе товаров на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Однако он передал в руки таможенников только часть документов.



Как отмечают сотрудники службы, такой жест со стороны хозяина магазина наводит на мысль о незаконном ввозе в страну и в ЕАЭС ряда дорогостоящих товаров. По их словам, 709 единиц товара изъято на время проведения выездной таможенной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Среди изъятого - одежда, обувь, сумки и иные аксессуары.