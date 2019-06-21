Сотрудники Следственного комитета съехались в Екатеринбург на учебно-методический семинар

17:33 | 25.06.2019

Фото: пресс-служба свердловского СУ СК

В Екатеринбурге продолжает свою работу двухдневный выездной учебно-методический семинар следственных подразделений регионального следственного управления СК России и военного следственного управления СК России по Центральному военному округу.



В мероприятии принимают участие сотрудники криминалистических подразделений, следователи территориальных следственных органов и подразделений военного следственного управления, преподаватели Академии СК РФ, представители экспертно-криминалистического отдела СУ СК России по Свердловской области и ГБУЗ СО «Бюро судебно-медицинской экспертизы».



Сегодня, во второй день учебно-методического семинара, на полигоне одной из военных частей города Екатеринбурга проходят практические занятия. На них следователи проводят учебные осмотры места происшествия, отрабатывают необходимые действия, осуществляемые по фактам обнаружения тел граждан с признаками криминальной смерти, а также по фактам происшествий с применением огнестрельного оружия.



Помимо этого, демонстрируются образцы современной криминалистической техники и их возможности, используемые при сборе, фиксации и изъятии вещественных доказательств. Второй день семинара позволит следователям СКР на практике закрепить те теоретические знания, которые получены ими в предыдущий день мероприятия в ходе курса лекционных занятий.