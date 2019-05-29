Эксперты прокомментировали действия силовиков во время протестов в Екатеринбурге

11:53 | 31.05.2019

Последние события в Екатеринбурге, где сотрудники МВД и Росгвардии вынуждены были пресекать несанкционированные уличные акции, спровоцировали отдельные выпады участников событий в сквере на берегу городского пруда о жесткости правоохранителей. Между тем эксперты считают, что свердловские полицейские по-прежнему – одни из самых лояльных к жителям в стране.



Ветеран органов внутренних дел Олег Залесский, который долгое время преподавал в Школе милиции, уверен: действия полиции и Росгвардии были максимально адекватны ситуации.



«Наши полицейские были максимально корректны и работали с соблюдением всех прав человека. Правоохранительные органы в данной ситуации сыграли большую положительную роль: не было допущено эскалации конфликта. Провокаторы же были, есть и будут всегда, все их действия получили адекватную правовую оценку», – сказал он.



Залесский считает, что в данном случае задачи, поставленные командованием МВД и Росгвардии личному составу по недопущению массовых беспорядков и по пресечению действий лиц, которые нарушали административное законодательство, выполнены на «отлично».



«И патрульно-постовая служба, и ОМОН действовали в рамках своих полномочий и действующего законодательства. Правоохранители действовали четко, корректно», – говорит подполковник милиции в отставке.



По его мнению, в аналогичной ситуации полиция США или Франции действовала бы куда жестче.



После подобных акций действия правоохранителей всегда оцениваются – и руководством Главка, и иными инстанциями.



«Все лица, которые были задержаны сотрудниками полиции и в отношении которых были составлены протоколы об административном судопроизводстве, были привлечены к ответственности законно и обоснованно. Это подтверждается решениями районных судов Екатеринбурга», – говорит источник.



Часть из тех, кто сегодня пытается обвинить силовиков в жестокости по отношению к жителям, полагают эксперты, руководствуется желанием отомстить. В любом случае, люди должны были понимать, на что идут.



«Если комментировать претензии отдельных активистов, могу сказать следующее: если ты участвуешь в несанкционированном мероприятии, готовься нести ответственность, если оказываешь при задержании сопротивление сотруднику полиции, будь готов к тому, что также понесешь ответственность», – сказал Олег Залесский.