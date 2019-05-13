Студенту из Екатеринбурга грозит до пяти лет лишения свободы за кражу в Ульяновске

19:41 | 21.05.2019

Фото: newsbel.by

Екатеринбургскому студенту грозит пять лет тюрьмы за кражу личных вещей. Как сообщили в ГУ МВД, злоумышленник обокрал машину, припаркованную возле одного из кафе Ульяновска.



Уточняется, что ночью 18 мая два ульяновца припарковались на машине возле кафе, при этом оставили автомобиль открытым. Пока молодые люди общались со знакомыми, злоумышленник вытащил из машины два рюкзака с документами, мобильными телефонами и золотыми украшениями на сумму 70 тысяч рублей. Потерпевшие обратились в полицию, вскоре екатеринбуржца задержали сотрудники уголовного розыска.



Добавим, полиция возбудила уголовное дело по факту кражи. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

