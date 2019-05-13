Заключенные нижнетагильской колонии записали видеоролик для рэпера Басты

11:34 | 21.05.2019

фото, видео: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

17 мая в Нижнем Тагиле выступил популярный музыкант Василий Вакуленко, известный под псевдонимом «Баста». Заключенные ИК-12 записали для рэпера прощальный видеоролик «Гудбай, Вася, гудбай».



В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области рассказали, что исполнителями являются хип-хопер Евгений Брусницын и баянист Евгений Кудрин. Слова Евгения Брусницына. Также в работе над роликом приняли участие руководитель вокально-инструментального ансамбля ИК-12 «Эверест» Денис Поларшинов (аранжировка) и руководитель кружка общественных корреспондентов при студии кабельного телевидения учреждения Михаил Гвоздев (съемки, видеомонтаж).







Ранее коллектив записал для рэпера видеоприглашение, администрация учреждения направила официальное приглашение, но ответа в ИК не получили.