В Екатеринбурге у должницы арестовали Ford Fusion

11:32 | 21.05.2019

фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге у женщины, задолжавшей за неиспользованный туристический тур сумму неустойки в 87 тысяч рублей, арестовали автомобиль Ford Fusion.



Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, когда судебные приставы пришли по адресу проживания должницы, дверь им открыл ее муж. Со словами «все равно нормально ездить не умеет», мужчина проводил приставов на стоянку и передал автомобиль для ареста.



Отмечается, что машина имела следы неоднократных ДТП. Сейчас она отправлена на специализированную автостоянку на ответственное хранение.