Екатеринбуржец, срывавший с женщин серьги, предстанет перед судом

10:16 | 21.05.2019

42-летний житель Екатеринбурга обвиняется в грабежах и разбойных нападениях на женщин.



По версии следствия, в период с августа по сентябрь 2018 года обвиняемый совершил ряд нападений на женщин в Кировском, Орджоникидзевском и Железнодорожном районах. Он подходил к своим жертвам сзади и обеими руками рывком сдергивал с ушей серьги. Ювелирные украшения мужчина сдавал скупщикам золота.



«От действий злоумышленника пострадали восемь женщин, в том числе пожилые женщины и женщина, которая шла в момент нападения на нее с детской коляской», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Сейчас уголовное дело передано в Кировский районный суд Екатеринбурга. Отметим, что обвиняемый ранее судим за хищения имущества и незаконный оборот наркотических средств.



«Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляли сотрудники уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу. Благодаря слаженной и профессиональной работе оперативников злоумышленника в кратчайшие сроки удалось изобличить и задержать», - прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.