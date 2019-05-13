Состав уральского «Автомобилиста» пополнил защитник Павел Воробей

10:08 | 18.05.2019

Фото: пресс-служба ХК «Сибирь»

21-летний защитник «Сибири» Павел Воробей продолжит карьеру в составе екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист». Команда обменяла его на нападающего Александра Торченюка.



Павел Воробей родился 10 сентября 1997 года в Минске. Воспитанник минской СДЮШОР «Юность». Дебют в КХЛ состоялся в сезоне 2017/2018 в составе «Куньлунь Ред Стар». За 52 игры Павел набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности +8. В нынешнем сезоне Павел провел в составе «Сибири» 27 матчей, набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности -3.



Также Павел Воробей вызывался в юниорские и молодежные сборные Беларуси. На молодёжном (U20) чемпионате мира 2017 года сборная Беларуси стала победителем в дивизионе IA, а Павел был признан лучшим защитником турнира и получил приз самого полезного защитника.



В составе сборной Беларусии сыграл на чемпионате мира по хоккею 2017 года.