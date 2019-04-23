Уголовное дело в отношении бывшего начальника ФСО по УрФО дошло до суда, но было прекращено

23:59 | 24.04.2019

Фото: Накануне.RU

Уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего начальника Управления специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ по УрФО Юрия Николаенкова, прекращено. Генерал-майор обвинялся по ч.1 ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений».



В апреле материалы уголовного дела поступили мировому судье судебного участка №1 Ленинского района Екатеринбурга Людмиле Фотиной. Судебное заседание по делу состоялось 23 апреля.



В результате расследования и судебного следствия было принято решение о прекращении уголовного дела.



Напомним, что Юрий Николаенков возглавлял ФСО по УрФО до 2017 года, после чего ушел на пенсию и устроился в администрацию губернатора Свердловской области на должность штатного советника главы региона.