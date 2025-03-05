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В Екатеринбурге начали рассматривать уголовное дело пустившихся «во все тяжкие» жителей Режа
Фото: Свердловский областной суд / t.me/ekboblsud
В Екатеринбурге в Свердловском областном суде начался процесс по уголовному делу двух жителей Режа – 61-летнего Сергея и 29-летнего Ивана Ильяшенко, пустившихся «во все тяжкие». Их обвиняют в производстве наркотических средств в особо крупном размере.
Сообщается, что подсудимые приходятся друг другу дядей и племянником. Как рассказали в областном суде, при задержании у них обнаружили лабораторное оборудование, 6,5 кг прекурсоров и более 3,9 кг мефедрона, расфасованного по разным мешкам. Его они делали в доме своего родственника в селе Липовское Режевского района. Был ли этот родственник в курсе этих дел, не уточняется.
По версии следствия, дядя с племянником входили в состав устойчивой группы, занимавшейся изготовлением и сбытом наркотических средств. Всё общение происходило через интернет.
Племяннику – Ивану Ильяшенко было предъявлено обвинение по двум преступлениям, предусмотренным ч.5 ст.228.1 УК РФ, а также ч.2 ст.228.3 УК РФ, а его дяде – Сергею Ильяшенко – преступлений по ч.5 ст.228.1УК РФ и ч. 2 ст.228.2 УК РФ. Иван свою вину полностью признал, Сергей признал вину частично, заявив, что занимался только перевозкой прекурсоров и закладкой мефедрона, а в производстве наркотиков он якобы не участвовал.
Сообщается, что подсудимые приходятся друг другу дядей и племянником. Как рассказали в областном суде, при задержании у них обнаружили лабораторное оборудование, 6,5 кг прекурсоров и более 3,9 кг мефедрона, расфасованного по разным мешкам. Его они делали в доме своего родственника в селе Липовское Режевского района. Был ли этот родственник в курсе этих дел, не уточняется.
По версии следствия, дядя с племянником входили в состав устойчивой группы, занимавшейся изготовлением и сбытом наркотических средств. Всё общение происходило через интернет.
Племяннику – Ивану Ильяшенко было предъявлено обвинение по двум преступлениям, предусмотренным ч.5 ст.228.1 УК РФ, а также ч.2 ст.228.3 УК РФ, а его дяде – Сергею Ильяшенко – преступлений по ч.5 ст.228.1УК РФ и ч. 2 ст.228.2 УК РФ. Иван свою вину полностью признал, Сергей признал вину частично, заявив, что занимался только перевозкой прекурсоров и закладкой мефедрона, а в производстве наркотиков он якобы не участвовал.
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