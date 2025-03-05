Возрастное ограничение 18+
Власти Екатеринбурга обещают отремонтировать в 2025 году 26 километров дорог
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В 2025 году власти Екатеринбурга собираются отремонтировать 30 участков автомобильных дорог протяженностью 26 километров. Эти работы запланированы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили Вечерним ведомостям в мэрии.
В текущем сезоне, как рассказали в администрации, в планах отремонтировать 12 участков дорог протяжённость 10 километров.
Среди них:
– дублер Сибирского тракта, от дома № 38 по улице 40-летия Комсомола до остановки общественного транспорта «Союз» (направление из города);
– Елизаветинское шоссе, от Походной до Бисертской;
– улица Победы, от проспекта Космонавтов до Индустрии;
– улица Челюскинцев, от дома № 106 до Стрелочников;
– улица Большакова, от Белинского до 8 Марта;
– улица Первомайская, от Гагарина до Софьи Ковалевской;
– улица Бакинских комиссаров, от Коммунистической до проспекта Космонавтов;
– улица Таватуйская, от Бебеля до проезда Теплоходного;
– улица Мамина-Сибиряка, от Азина до дома № 4 по Шарташской;
– проспект Космонавтов, от Старых Большевиков до Машиностроителей;
– улица Хохрякова, от проспекта Ленина до Радищева;
– улица Ильича, от Избирателей до проспекта Космонавтов.
На этих участках подрядчики должны будут уложить новый асфальт, заменить бордюрные камни, нанести разметку, а также в некоторых местах для создания безбарьерной среды понизить тротуары на один уровень с проезжей частью.
В текущем сезоне, как рассказали в администрации, в планах отремонтировать 12 участков дорог протяжённость 10 километров.
Среди них:
– дублер Сибирского тракта, от дома № 38 по улице 40-летия Комсомола до остановки общественного транспорта «Союз» (направление из города);
– Елизаветинское шоссе, от Походной до Бисертской;
– улица Победы, от проспекта Космонавтов до Индустрии;
– улица Челюскинцев, от дома № 106 до Стрелочников;
– улица Большакова, от Белинского до 8 Марта;
– улица Первомайская, от Гагарина до Софьи Ковалевской;
– улица Бакинских комиссаров, от Коммунистической до проспекта Космонавтов;
– улица Таватуйская, от Бебеля до проезда Теплоходного;
– улица Мамина-Сибиряка, от Азина до дома № 4 по Шарташской;
– проспект Космонавтов, от Старых Большевиков до Машиностроителей;
– улица Хохрякова, от проспекта Ленина до Радищева;
– улица Ильича, от Избирателей до проспекта Космонавтов.
На этих участках подрядчики должны будут уложить новый асфальт, заменить бордюрные камни, нанести разметку, а также в некоторых местах для создания безбарьерной среды понизить тротуары на один уровень с проезжей частью.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В 2025 году в Екатеринбурге планируют отремонтировать пять километров трамвайных путей
05 марта 2025
05 марта 2025