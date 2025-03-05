Власти Екатеринбурга обещают отремонтировать в 2025 году 26 километров дорог

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В 2025 году власти Екатеринбурга собираются отремонтировать 30 участков автомобильных дорог протяженностью 26 километров. Эти работы запланированы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили Вечерним ведомостям в мэрии.В текущем сезоне, как рассказали в администрации, в планах отремонтировать 12 участков дорог протяжённость 10 километров.Среди них:На этих участках подрядчики должны будут уложить новый асфальт, заменить бордюрные камни, нанести разметку, а также в некоторых местах для создания безбарьерной среды понизить тротуары на один уровень с проезжей частью.