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Свердловским муниципалитетам поручили готовиться к пожароопасному сезону и паводкам

15.58 Пятница, 14 марта 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков нацелил глав муниципалитетов готовиться к пожароопасному сезону и паводкам, сообщает департамент информполитики региона.

Он поручил до 1 апреля обустроить возле населённых пунктов минерализованные полосы или противопожарные разрывы, а также убрать порубочные остатки, подготовить к сезону лесные дороги и противопожарные водоёмы и довести до арендаторов земельных участков информацию об их обязательствах провести противопожарные мероприятия.

После этого он предупредил, что до конца марта будет проведена выборочная проверка по готовности муниципальных образований к чрезвычайным ситуациям.

Кроме этого, Алексей Шмыков сообщил о планах на март-апрель по ослаблению ледового покрытия у 23 мостов, 23 ГТС и четырёх русел рек.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:36 В Екатеринбурге накрыли огромный склад с опасными «электронными курилками и жижами»
15:00 В Екатеринбурге начали рассматривать уголовное дело пустившихся «во все тяжкие» жителей Режа
14:23 На Эльмаше пропала 14-летняя девочка с пирсингом
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13:06 Бросившую на скамейке новорождённого сына мать из Нижнего Тагила отправили в СИЗО
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10:48 В Краснотурьинске вынесли приговор погубившему пассажира в ДТП с лесовозом водителю
10:14 Больше сотни кораллов из списка СИТЕС пыталась провезти пассажирка рейса «Дубай –Екатеринбург»
09:40 Глава СК потребовал доклад об инциденте в СУНЦ УрФУ
09:28 Возле недавно отремонтированной школы №68 в Екатеринбурге заметили переодевающихся на улице детей
21:17 Карпинская прокуратура защитила права пострадавшего в ДТП школьника
20:15 На федеральной трассе Пермь — Екатеринбург возникли высокие риски аквапланирования
19:42 Выброшенного на улицу Пушистика спасают в Екатеринбурге
19:14 В Екатеринбурге расскажут о «Венерах» Михаила Ларионова
18:44 Готовившего крупную партию наркотических закладок екатеринбуржца отпустят нескоро
18:36 В одном из 15 вчерашних пожаров в Свердловской области погиб человек
18:03 Свердловские хирурги за одну операцию спасли пациента сразу от двух жизнеугрожающих патологий
16:47 Сбившего двух человек в Каменске-Уральском водителю автобуса не стали отправлять в СИЗО
16:16 ДТП с участием газовоза произошло на Серовском тракте
15:55 Подрядчики обещают завершить капремонт екатеринбургской ЦГБ №2 до июля
15:34 Забившего насмерть младенца на Химмаше екатеринбуржца отправят в психлечебницу
15:11 В Алапаевске пропал 17-летний юноша
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