Свердловским муниципалитетам поручили готовиться к пожароопасному сезону и паводкам

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков нацелил глав муниципалитетов готовиться к пожароопасному сезону и паводкам, сообщает департамент информполитики региона.Он поручил до 1 апреля обустроить возле населённых пунктов минерализованные полосы или противопожарные разрывы, а также убрать порубочные остатки, подготовить к сезону лесные дороги и противопожарные водоёмы и довести до арендаторов земельных участков информацию об их обязательствах провести противопожарные мероприятия.После этого он предупредил, что до конца марта будет проведена выборочная проверка по готовности муниципальных образований к чрезвычайным ситуациям.Кроме этого, Алексей Шмыков сообщил о планах на март-апрель по ослаблению ледового покрытия у 23 мостов, 23 ГТС и четырёх русел рек.