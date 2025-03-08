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Бросившую на скамейке новорождённого сына мать из Нижнего Тагила отправили в СИЗО
Фото: Свердловский областной суд / t.me/ekboblsud
Матери из Нижнего Тагила, которая оставила своего новорождённого сына в одном одеяле на скамейке и ушла, избрали меру пресечения.
Постановление суда ещё не вступило в законную силу.
На женщину было возбуждено уголовное дело о «покушении на убийство матерью новорождённого ребёнка» (ч.3 ст 30, ст.106 УК РФ).
Напомним, что мать нашли, взяв образец ДНК у малыша и сравнив его с данными из базы данных с генотипами осуждённых. Так, удалось выяснить, что ребёнка оставила ранее судимая женщина. Её быстро нашли, и она призналась в том, что совершила.
«Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей А. А. Добрыниной. Мера пресечения избрана по 3 мая 2025 года включительно»,
– рассказали в Свердловском областном суде.
Постановление суда ещё не вступило в законную силу.
На женщину было возбуждено уголовное дело о «покушении на убийство матерью новорождённого ребёнка» (ч.3 ст 30, ст.106 УК РФ).
Напомним, что мать нашли, взяв образец ДНК у малыша и сравнив его с данными из базы данных с генотипами осуждённых. Так, удалось выяснить, что ребёнка оставила ранее судимая женщина. Её быстро нашли, и она призналась в том, что совершила.
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