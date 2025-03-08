Бросившую на скамейке новорождённого сына мать из Нижнего Тагила отправили в СИЗО

рассказали в Свердловском областном суде.

«Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей А. А. Добрыниной. Мера пресечения избрана по 3 мая 2025 года включительно»,