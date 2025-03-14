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Минздрав сообщил о состоянии госпитализированных после отравления в СУНЦ УрФУ
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловский Минздрав сообщил о состоянии госпитализированных после вспышки в специализированном учебно-научном центре УрФУ.
По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас 32 человек, в том числе один взрослый, остаются под наблюдением врачей в свердловских стационарах.
Ранее сообщалось, что был госпитализирован 31 человек. Напомним, глава СК потребовал доклад по уголовному делу в связи с массовым отравлением.
По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас 32 человек, в том числе один взрослый, остаются под наблюдением врачей в свердловских стационарах.
«Медики фиксируют у всех госпитализированных отчётливую положительную динамику состояния здоровья»,
– говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что был госпитализирован 31 человек. Напомним, глава СК потребовал доклад по уголовному делу в связи с массовым отравлением.
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