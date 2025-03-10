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Синоптики предупреждают о ветре до 18 метров секунду в субботу в Свердловской области

18.03 Пятница, 14 марта 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В выходные в Свердловской области ожидается ветер до 18 метров в секунду, предупреждают уральские синоптики. Также, по их прогнозам, в регионе ожидаются дожди.

В субботу, 15 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшие дожди. Ночью -1...+4°C, днём +5...+10°C. Ветер западный 5-10 м/сек, отдельные порывы 15-18 м/сек.

В Екатеринбурге небольшой дождь, ночью +2...+4°C, днём +8...+10°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы до 13 м/сек.

В воскресенье, 16 марта, в регионе переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью -5...0°C, на севере до -10°C. Днём 0...+5°C. Ветер 4-9 м/сек.

В столице Урала ночью -2...0°C, без существенных осадков, днём +1...+3°C, мокрый снег. Ветер 4-9 м/сек.

Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:22 Почти все свердловские пожары минувшего четверга пришлись на жилой сектор
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18:03 Синоптики предупреждают о ветре до 18 метров секунду в субботу в Свердловской области
17:42 Дело экс-директора спецшколы, в которой насиловали детей, вернули прокурору
17:18 Глава СК поручил доложить о ситуации с бездомными собаками в Солнечном в Екатеринбурге
17:02 Власти Екатеринбурга обещают отремонтировать в 2025 году 26 километров дорог
15:58 Свердловским муниципалитетам поручили готовиться к пожароопасному сезону и паводкам
15:36 В Екатеринбурге накрыли огромный склад с опасными «электронными курилками и жижами»
15:00 В Екатеринбурге начали рассматривать уголовное дело пустившихся «во все тяжкие» жителей Режа
14:23 На Эльмаше пропала 14-летняя девочка с пирсингом
14:05 Екатеринбуржцам посоветовали забыть про белую обувь до мая
13:06 Бросившую на скамейке новорождённого сына мать из Нижнего Тагила отправили в СИЗО
12:44 Режевской суд расторг брак россиянки и гражданина Таджикистана
11:16 Минздрав сообщил о состоянии госпитализированных после отравления в СУНЦ УрФУ
10:48 В Краснотурьинске вынесли приговор погубившему пассажира в ДТП с лесовозом водителю
10:14 Больше сотни кораллов из списка СИТЕС пыталась провезти пассажирка рейса «Дубай –Екатеринбург»
09:40 Глава СК потребовал доклад об инциденте в СУНЦ УрФУ
09:28 Возле недавно отремонтированной школы №68 в Екатеринбурге заметили переодевающихся на улице детей
21:17 Карпинская прокуратура защитила права пострадавшего в ДТП школьника
20:15 На федеральной трассе Пермь — Екатеринбург возникли высокие риски аквапланирования
19:42 Выброшенного на улицу Пушистика спасают в Екатеринбурге
19:14 В Екатеринбурге расскажут о «Венерах» Михаила Ларионова
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