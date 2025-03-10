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Синоптики предупреждают о ветре до 18 метров секунду в субботу в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В выходные в Свердловской области ожидается ветер до 18 метров в секунду, предупреждают уральские синоптики. Также, по их прогнозам, в регионе ожидаются дожди.
В субботу, 15 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшие дожди. Ночью -1...+4°C, днём +5...+10°C. Ветер западный 5-10 м/сек, отдельные порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой дождь, ночью +2...+4°C, днём +8...+10°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В воскресенье, 16 марта, в регионе переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью -5...0°C, на севере до -10°C. Днём 0...+5°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала ночью -2...0°C, без существенных осадков, днём +1...+3°C, мокрый снег. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 15 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшие дожди. Ночью -1...+4°C, днём +5...+10°C. Ветер западный 5-10 м/сек, отдельные порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой дождь, ночью +2...+4°C, днём +8...+10°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В воскресенье, 16 марта, в регионе переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью -5...0°C, на севере до -10°C. Днём 0...+5°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала ночью -2...0°C, без существенных осадков, днём +1...+3°C, мокрый снег. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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