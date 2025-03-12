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Глава СК потребовал доклад об инциденте в СУНЦ УрФУ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад об инциденте со вспышкой кишечной инфекции в специализированном учебно-научном центре УрФУ.
Напомним, медицинская помощь потребовалась 31 человеку, из которых 28 были госпитализированы. Среди заболевших один взрослых и учащиеся лицея в возрасте от 16 до 18 лет.
В связи с массовым отравлением было возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ «нарушение санитарно-эпидемиологических правил».
«Глава ведомства затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,
– говорится в сообщении информационного центра СК.
Напомним, медицинская помощь потребовалась 31 человеку, из которых 28 были госпитализированы. Среди заболевших один взрослых и учащиеся лицея в возрасте от 16 до 18 лет.
В связи с массовым отравлением было возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ «нарушение санитарно-эпидемиологических правил».
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