Глава СК потребовал доклад об инциденте в СУНЦ УрФУ

– говорится в сообщении информационного центра СК.

«Глава ведомства затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,