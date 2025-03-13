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Режевской суд расторг брак россиянки и гражданина Таджикистана
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Режевской суд аннулировал брак между местной жительницей и гражданином Таджикистана, женившегося на россиянке ещё в прошлом году.
Как рассказали в Свердловском областном суде, иностранец захотел получить российское гражданство, и, желая сделать это поскорее, решил найти себе невесту в социальных сетях, где познакомился с жительницей Режевского района. Для того чтобы замотивировать даму, мужчина предложил ей вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. Женщина не смогла отказаться от такого щедрого предложения и согласилась. Вскоре после этого пара зарегистрировала брак, россиянка получила обещанную сумму, и они расстались. С тех пор, супруги не виделись и не общались.
Однако «семейное счастье» для иностранца продлилось недолго. В ходе проверки, которую провела режевская прокуратура, афера вскрылась. Ведомство установило, что у пары не было намерений создавать семью, в связи с чем прокурор обратился с иском в суд о признании брака недействительным.
Как рассказали в Свердловском областном суде, иностранец захотел получить российское гражданство, и, желая сделать это поскорее, решил найти себе невесту в социальных сетях, где познакомился с жительницей Режевского района. Для того чтобы замотивировать даму, мужчина предложил ей вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. Женщина не смогла отказаться от такого щедрого предложения и согласилась. Вскоре после этого пара зарегистрировала брак, россиянка получила обещанную сумму, и они расстались. С тех пор, супруги не виделись и не общались.
Однако «семейное счастье» для иностранца продлилось недолго. В ходе проверки, которую провела режевская прокуратура, афера вскрылась. Ведомство установило, что у пары не было намерений создавать семью, в связи с чем прокурор обратился с иском в суд о признании брака недействительным.
«Иск прокурора был удовлетворен, актовая запись о заключении брака аннулирована, брачный союз признан недействительным, а с ответчиков взыскана госпошлина в местный бюджет в сумме 3000 рублей с каждого»,
– сообщили в областном суде.
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