Глава СК поручил доложить о ситуации с бездомными собаками в Солнечном в Екатеринбурге

– говорится в сообщении информационного центра СК.

«Глава СК поручил доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства»,