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Глава СК поручил доложить о ситуации с бездомными собаками в Солнечном в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с бездомными собаками в микрорайоне Соленчный в Екатеринбурге. Ранее местные жители рассказывали, что боятся выходить на улицу из-за агрессивной бродячей стаи.
В связи с жалобами горожан СУ СКР по Свердловской области была организована проверка.
Напомним, жители Солнечного рассказывали о стаи из 12 собак, которая обитает на стройке, но периодически выходит к школам и детских садам. Также в СМИ сообщилось, что специалисты по отлову безнадзорных животных не смогли найти собак.
В связи с жалобами горожан СУ СКР по Свердловской области была организована проверка.
«Глава СК поручил доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства»,
– говорится в сообщении информационного центра СК.
Напомним, жители Солнечного рассказывали о стаи из 12 собак, которая обитает на стройке, но периодически выходит к школам и детских садам. Также в СМИ сообщилось, что специалисты по отлову безнадзорных животных не смогли найти собак.
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