Дело экс-директора спецшколы, в которой насиловали детей, вернули прокурору

«Сегодня Свердловский областной суд отменил в отношении Натальи Поддубной приговор Чкаловского районного суда Екатеринбурга от 18 июня 2024 года. Уголовное дело возвращено прокурору для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению судом»,