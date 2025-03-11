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Дело экс-директора спецшколы, в которой насиловали детей, вернули прокурору
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уголовное дело Наталье Поддубной, экс-директора спецшколы №124, в которой после «товарищеских судов» насиловали детей, вернули прокурору.
В феврале, напомним, суд отменил приговор, которым бывшему директору школу назначили 11 месяцев исправительных работ.
Ранее экс-директор была признана виновной в халатности. Тогда районный суд установил, что директор «знала о насилии, но не оказала помощь потерпевшему ребенку, а также не сообщила о преступлениях в правоохранительные органы».
Между тем, сроки давности привлечения к уголовной ответственности по этому делу вышли, поэтому Поддубная на законных основаниях может ходатайствовать о прекращении в отношении нее уголовного дела, ранее заявила Вечерним ведомостям адвокат Олеся Бортникова. Однако сегодня, по словам адвоката, Поддубная возражала против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности.
«Сегодня Свердловский областной суд отменил в отношении Натальи Поддубной приговор Чкаловского районного суда Екатеринбурга от 18 июня 2024 года. Уголовное дело возвращено прокурору для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению судом»,
– сообщает пресс-служба облсуда.
В феврале, напомним, суд отменил приговор, которым бывшему директору школу назначили 11 месяцев исправительных работ.
Ранее экс-директор была признана виновной в халатности. Тогда районный суд установил, что директор «знала о насилии, но не оказала помощь потерпевшему ребенку, а также не сообщила о преступлениях в правоохранительные органы».
Между тем, сроки давности привлечения к уголовной ответственности по этому делу вышли, поэтому Поддубная на законных основаниях может ходатайствовать о прекращении в отношении нее уголовного дела, ранее заявила Вечерним ведомостям адвокат Олеся Бортникова. Однако сегодня, по словам адвоката, Поддубная возражала против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности.
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