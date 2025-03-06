В Краснотурьинске вынесли приговор погубившему пассажира в ДТП с лесовозом водителю





рассказали в прокуратуре области. «Осуждённый неправильно оценил дорожную ситуацию, пересёк линию горизонтальной разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, выехал на полосу встречного движения, где не уступил дорогу грузовой машине и допустил с ней столкновение»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Краснотурьинске вынесли приговору водителю из Карпинска, который практически год назад, 15 марта 2024 года, столкнулся с лесовозом на трассе «Серов – Североуральск – Ивдель». В этот момент с ним ехали ещё два человека, один из них ДТП не пережил.Суд установил, что авария произошла из-за того, что водитель гнал по трассе и не успел вовремя затормозить, когда лесовоз, ехавший по той же полосе, стал разворачиваться.Краснотурьинский городской суд признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшим смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ) и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы, но на основании статьи 53.1 УК РФ (об альтернативном наказании) постановил заменить лишение свободы на принудительные работы на тот же срок с удержанием 30% заработка в доход государства. Также водителю на два года запретили водить машину.Приговор пока не вступил в законную силу.