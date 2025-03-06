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В Краснотурьинске вынесли приговор погубившему пассажира в ДТП с лесовозом водителю
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Краснотурьинске вынесли приговору водителю из Карпинска, который практически год назад, 15 марта 2024 года, столкнулся с лесовозом на трассе «Серов – Североуральск – Ивдель». В этот момент с ним ехали ещё два человека, один из них ДТП не пережил.
Суд установил, что авария произошла из-за того, что водитель гнал по трассе и не успел вовремя затормозить, когда лесовоз, ехавший по той же полосе, стал разворачиваться.
Краснотурьинский городской суд признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшим смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ) и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы, но на основании статьи 53.1 УК РФ (об альтернативном наказании) постановил заменить лишение свободы на принудительные работы на тот же срок с удержанием 30% заработка в доход государства. Также водителю на два года запретили водить машину.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Суд установил, что авария произошла из-за того, что водитель гнал по трассе и не успел вовремя затормозить, когда лесовоз, ехавший по той же полосе, стал разворачиваться.
«Осуждённый неправильно оценил дорожную ситуацию, пересёк линию горизонтальной разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, выехал на полосу встречного движения, где не уступил дорогу грузовой машине и допустил с ней столкновение»,
– рассказали в прокуратуре области.
Краснотурьинский городской суд признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшим смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ) и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы, но на основании статьи 53.1 УК РФ (об альтернативном наказании) постановил заменить лишение свободы на принудительные работы на тот же срок с удержанием 30% заработка в доход государства. Также водителю на два года запретили водить машину.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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