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В Екатеринбурге накрыли огромный склад с опасными «электронными курилками и жижами»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге накрыли огромный склад с электронными сигаретами и жидкостями для их заправки с фальшивой маркировкой. По словам члена городской Общественной палаты Дмитрия Чукреева, стоимость изъятого товара превысила 70 миллионов рублей.
По его словам, в этом месте продукцию обклеивали недействительной маркировкой «Честный знак» с помощью ноутбука и термопринтера.
Сообщается, что оптовый сбыт был организован бизнесменами из Самары. Об этом, как утверждается, свидетельствуют найденные документы и печати.
«Накрыли огромный склад-офис с электронными курилками и жижами на улице Волгоградской в Екатеринбурге. Пересчитывали продукцию до раннего утра – всего изъято товара на сумму более 70 миллионов рублей»,
– написал общественник в своём телеграм-канале.
По его словам, в этом месте продукцию обклеивали недействительной маркировкой «Честный знак» с помощью ноутбука и термопринтера.
«Брали один нормальный QR-код, считывали, и печатали тысячи таких же, расклеивая на весь ассортимент. Всю технику и заготовки тоже изъяли»,
– рассказал Дмитрий Чукреев.
Сообщается, что оптовый сбыт был организован бизнесменами из Самары. Об этом, как утверждается, свидетельствуют найденные документы и печати.
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