В Екатеринбурге накрыли огромный склад с опасными «электронными курилками и жижами»





написал общественник в своём телеграм-канале. «Накрыли огромный склад-офис с электронными курилками и жижами на улице Волгоградской в Екатеринбурге. Пересчитывали продукцию до раннего утра – всего изъято товара на сумму более 70 миллионов рублей»,





– рассказал Дмитрий Чукреев. «Брали один нормальный QR-код, считывали, и печатали тысячи таких же, расклеивая на весь ассортимент. Всю технику и заготовки тоже изъяли»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге накрыли огромный склад с электронными сигаретами и жидкостями для их заправки с фальшивой маркировкой. По словам члена городской Общественной палаты Дмитрия Чукреева, стоимость изъятого товара превысила 70 миллионов рублей.По его словам, в этом месте продукцию обклеивали недействительной маркировкой «Честный знак» с помощью ноутбука и термопринтера.Сообщается, что оптовый сбыт был организован бизнесменами из Самары. Об этом, как утверждается, свидетельствуют найденные документы и печати.