Больше сотни кораллов из списка СИТЕС пыталась провезти пассажирка рейса «Дубай –Екатеринбург»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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У жительницы Кургана, прилетевшей из Дубая и в Екатеринбурге, в багаже нашли более сотни кораллов, которые числятся в списке находящихся под угрозой исчезновения. Их женщина собрала на пляже во время своего отпуска.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, сама женщина не смогла назвать количество кораллов, которые она собрала, поэтому кольцовские таможенники сделали это за неё, насчитав 124 штуки. Их все у путешественницы изъяли. Позже экспертиза подтвердила, что все кораллы относятся к отряду Мадрепоровые и значатся в перечне видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения (СИТЕС). О том, что для их вывоза нужные специальные документы женщина не знала.На даму были возбуждены два административных дела по статье 16.3 (несоблюдение ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза) и по части 1 статьи 16.2 (недекларирование товаров).