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Больше сотни кораллов из списка СИТЕС пыталась провезти пассажирка рейса «Дубай –Екатеринбург»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
У жительницы Кургана, прилетевшей из Дубая и в Екатеринбурге, в багаже нашли более сотни кораллов, которые числятся в списке находящихся под угрозой исчезновения. Их женщина собрала на пляже во время своего отпуска.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, сама женщина не смогла назвать количество кораллов, которые она собрала, поэтому кольцовские таможенники сделали это за неё, насчитав 124 штуки. Их все у путешественницы изъяли. Позже экспертиза подтвердила, что все кораллы относятся к отряду Мадрепоровые и значатся в перечне видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения (СИТЕС). О том, что для их вывоза нужные специальные документы женщина не знала.
На даму были возбуждены два административных дела по статье 16.3 (несоблюдение ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза) и по части 1 статьи 16.2 (недекларирование товаров).
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, сама женщина не смогла назвать количество кораллов, которые она собрала, поэтому кольцовские таможенники сделали это за неё, насчитав 124 штуки. Их все у путешественницы изъяли. Позже экспертиза подтвердила, что все кораллы относятся к отряду Мадрепоровые и значатся в перечне видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения (СИТЕС). О том, что для их вывоза нужные специальные документы женщина не знала.
На даму были возбуждены два административных дела по статье 16.3 (несоблюдение ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза) и по части 1 статьи 16.2 (недекларирование товаров).
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