Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржцам посоветовали забыть про белую обувь до мая
Кадр из видео: ОТВ
Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов на ОТВ в программе «Акцент», оценивая работу по уборе городских улиц рекомендовал жителям уральской столицы отказаться от белой обуви до мая.
По его словам, ходить в белой обуви можно будет после того, как завершится месячник чистоты.
Также он заявил, что острого дефицита коммунальщиков сейчас в Екатеринбурге нет. Людей, с его слов, чтобы справляться со всем объёмом работы, хватает.
По его словам, ходить в белой обуви можно будет после того, как завершится месячник чистоты.
«Полноценно в белой обуви можно будет ходить после того, как мы закончим месячник чистоты. Он у нас пройдёт с 1 по 30 апреля. Но будем смотреть по погоде, будет ли дождь и снег»,
– сказал Алексей Бубнов.
Также он заявил, что острого дефицита коммунальщиков сейчас в Екатеринбурге нет. Людей, с его слов, чтобы справляться со всем объёмом работы, хватает.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Почти 80 тысяч «лишних» стелек для обуви обнаружили екатеринбургские таможенники при проверке груза из Китая
12 марта 2025
12 марта 2025