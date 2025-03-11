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Екатеринбуржцам посоветовали забыть про белую обувь до мая

14.05 Пятница, 14 марта 2025
Кадр из видео: ОТВ
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Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов на ОТВ в программе «Акцент», оценивая работу по уборе городских улиц рекомендовал жителям уральской столицы отказаться от белой обуви до мая.

По его словам, ходить в белой обуви можно будет после того, как завершится месячник чистоты.

«Полноценно в белой обуви можно будет ходить после того, как мы закончим месячник чистоты. Он у нас пройдёт с 1 по 30 апреля. Но будем смотреть по погоде, будет ли дождь и снег»,

сказал Алексей Бубнов.


Также он заявил, что острого дефицита коммунальщиков сейчас в Екатеринбурге нет. Людей, с его слов, чтобы справляться со всем объёмом работы, хватает.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:36 В Екатеринбурге накрыли огромный склад с опасными «электронными курилками и жижами»
15:00 В Екатеринбурге начали рассматривать уголовное дело пустившихся «во все тяжкие» жителей Режа
14:23 На Эльмаше пропала 14-летняя девочка с пирсингом
14:05 Екатеринбуржцам посоветовали забыть про белую обувь до мая
13:06 Бросившую на скамейке новорождённого сына мать из Нижнего Тагила отправили в СИЗО
12:44 Режевской суд расторг брак россиянки и гражданина Таджикистана
11:16 Минздрав сообщил о состоянии госпитализированных после отравления в СУНЦ УрФУ
10:48 В Краснотурьинске вынесли приговор погубившему пассажира в ДТП с лесовозом водителю
10:14 Больше сотни кораллов из списка СИТЕС пыталась провезти пассажирка рейса «Дубай –Екатеринбург»
09:40 Глава СК потребовал доклад об инциденте в СУНЦ УрФУ
09:28 Возле недавно отремонтированной школы №68 в Екатеринбурге заметили переодевающихся на улице детей
21:17 Карпинская прокуратура защитила права пострадавшего в ДТП школьника
20:15 На федеральной трассе Пермь — Екатеринбург возникли высокие риски аквапланирования
19:42 Выброшенного на улицу Пушистика спасают в Екатеринбурге
19:14 В Екатеринбурге расскажут о «Венерах» Михаила Ларионова
18:44 Готовившего крупную партию наркотических закладок екатеринбуржца отпустят нескоро
18:36 В одном из 15 вчерашних пожаров в Свердловской области погиб человек
18:03 Свердловские хирурги за одну операцию спасли пациента сразу от двух жизнеугрожающих патологий
16:47 Сбившего двух человек в Каменске-Уральском водителю автобуса не стали отправлять в СИЗО
16:16 ДТП с участием газовоза произошло на Серовском тракте
15:55 Подрядчики обещают завершить капремонт екатеринбургской ЦГБ №2 до июля
15:34 Забившего насмерть младенца на Химмаше екатеринбуржца отправят в психлечебницу
15:11 В Алапаевске пропал 17-летний юноша
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